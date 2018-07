Heb jij last gehad van bussen die niet reden? Dan hebben we goed nieuws, want de bussen tussen dorpen en steden rijden weer! De staking van de chauffeurs is voorbij.

Staken

Vorige week staakten de chauffeurs omdat ze meer loon en vaker pauze wilden. Daarover zijn nu nieuwe afspraken gemaakt. Het personeel krijgt meer salaris. Ook krijgen alle buschauffeurs 650 euro. Daarnaast mogen de chauffeurs na 3 uur een pauze nemen.