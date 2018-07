Franse dief ontsnapt met helikopter uit gevangenis

Een spectaculaire ontsnapping in Frankrijk. Een helikopter landde op de binnenplaats van een gevangenis om een crimineel op te pikken. En dat lukte!

Broer

De gevangene zat samen met zijn broer in een ruimte waar bezoek mag komen. Vanaf daar kon hij worden meegenomen. De actie duurde in totaal tien minuten.

Eerder ontsnapt

De politie baalt dat het is gelukt. De man is vijf jaar gelden ook al uit een gevangenis ontsnapt. Er zijn bijna 3000 politiemensen op zoek naar hem. Ze hebben de helikopter teruggevonden, maar de ontsnapte man is spoorloos.