'Balkonheld' uit Parijs is vanaf nu ook brandweerman

Eind mei werd Mamoudou Gassama opeens wereldberoemd. Hij klom als een soort Spiderman omhoog om een bungelende kleuter van een balkon te redden.

Vanwege zijn heldendaad kreeg hij een baan bij de brandweer aangeboden en daar is hij vandaag begonnen.

Vluchteling

Mamoudou is een vluchteling uit het Afrikaanse land Mali. Na zijn heldendaad mocht hij langs bij de president, hoorde hij dat hij in Frankrijk mocht blijven en kreeg hij dus ook een baan bij de brandweer. In de volgende video zie je er meer over: