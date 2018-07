Aldi verkoopt geen energiedrankjes meer aan kinderen

Supermarkt Aldi stopt met het verkopen van energiedrankjes aan kinderen tot 14 jaar. Een aantal supermarkten in Engeland besloot zoiets jaren geleden al, maar Aldi is de eerste supermarkt in Nederland.

Ongezond

Voedingsdeskundigen zijn waarschijnlijk blij met de maatregel. De drankjes zitten vol met suiker en de stoffen cafeïne en taurine. Te veel daarvan kan zorgen voor slapeloosheid, en onrustig gevoel en problemen met je hart. Kinderartsen riepen eerder op om de drankjes te verbieden.

Goed idee?

