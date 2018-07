Is het bij jullie ook te warm in de klas? Stuur ons dan foto's of een filmpje! Laat bijvoorbeeld een thermometer zien en wat jullie doen om af te koelen.

De meeste kinderen vinden het leuk dat het al een tijdje lekker weer is, maar in de klas kan het soms wel erg warm worden.

Stuur je foto of filmpje naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM op Instagram. Dan zie je jouw klas deze week misschien wel terug in het Jeugdjournaal.