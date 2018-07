Oproep: wat wil jij weten van Latifah?

Latifah is nog maar kort bezig in de rapwereld, maar nu al ontzettend succesvol. Ze werd bekend met haar optreden bij 101Barz en maakte raps met SMBG, Josylvio, Kempi en Sevn Alias. In september kwam haar eerste album On My Way uit.

Binnenkort mogen wij haar interviewen! Heb jij een vraag voor Latifah? Stuur 'm dan naar ons op. Wie weet stellen wij dan jouw vraag aan haar.