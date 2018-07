Hond Joy ruimt plastic afval op

Bijna niemand houdt van opruimen, maar hond Joy uit IJsselstein is er juist gek op. De hond ruimt samen met haar baasjes Alex en Mitchell afval op in de natuur.

Brokje in een fles

Joy heeft dat trucje geleerd met een lege plastic fles. Haar baasje deed daar een hondenkoekje in en hoopte dat Joy de fles zou oprapen. Al na een paar keer oefenen lukte dat. Nu is Joy zelfs zo goed getraind dat ze de hondenkoekjes niet meer nodig heeft. Ze raapt de flessen en ander afval helemaal zelf op.

En dat is nodig, want volgens haar baasje ligt er op hun uitlaatplek overal afval. Dat afval kan via de rivier in zee terechtkomen en dat is slecht voor het milieu.

Instagram

Mitchell en zijn broer Justin hebben een website en Instagram voor Joy gemaakt. Zo willen ze andere baasjes inspireren om hetzelfde te doen en de natuur een beetje schoner te maken.