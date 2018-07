Potvis stierf niet door plastic, maar aan longontsteking

De verdwaalde potvis die vorige week in Nederland is overleden, had een longontsteking. Onderzoekers denken dat het dier juist daarom niet meer bij de rest van de kudde zwom.

Plastic

Het gebeurt weleens vaker dat een potvis in de Noordzee terechtkomt. Ze gaan dan soms dood omdat ze plastic binnen krijgen dat in zee drijft. Maar bij deze potvis was dat dus niet zo.

Oud

Een onderzoekster denkt dat de potvis best oud was. Ze gaat nog meer onderzoek doen om te kijken hoe oud hij precies was.

De potvis dobberde vorige week rond in de Noordzee bij de plaats Den Helder. Het ging niet goed met hem. Vorige week woensdag is hij doodgegaan. Siham was vorige week in Den Helder om te vragen hoe het met de potvis ging. Toen leefde hij nog.