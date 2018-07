'Vrouwenvoetbal moet altijd op tv te zien zijn'

De wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen moeten altijd op televisie te zien zijn. Dat vindt de politieke partij het CDA.

In een wet uit 2008 staat dat al het mannenvoetbal sowieso op televisie moet worden uitgezonden. Maar in de wet staat niets over het vrouwenvoetbal. Politicus Harry van der Molen vindt dat ouderwets.