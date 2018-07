Levensgevaarlijk gif gestolen uit museum

Dieven hebben in Leiden een potje met levensgevaarlijk gif uit een museum gestolen. Het potje zat in een kluis waar ook geld in zat. De directeur van het museum denkt daarom dat de dieven het gif misschien niet expres hebben gestolen.

Indianen

Het gif heet curare en werd vroeger gebruikt door indianenstammen in Zuid-Amerika. Zij deden een beetje van het gif op de punt van een pijl zodat ze een dier konden afschieten. Als het gif in bloed van een mens of dier komt, kan diegene doodgaan.

Gevaarlijk

Het museum heeft het gif een tijdje geleden gekregen, maar ze besloten dat ze het niet tentoon wilden stellen. Omdat het gif zo gevaarlijk is, deden ze het in de kluis zodat er geen ongelukken konden gebeuren. Het was de bedoeling dat het gif later veilig opgeruimd zou worden.

Het gif zit in een klein potje en ziet eruit als een zwart blokje. Mensen die het gif vinden of er iets meer over weten moeten direct de politie bellen.