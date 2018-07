Veel kinderen hebben last van warme klassen

Het wordt weer een warme dag vandaag. Hartstikke leuk natuurlijk, maar misschien is het bij jou in de klas ook wel flink zweten. Veel meester en juffen zeggen dat de klaslokalen te warm worden.

Frisse lucht

We vroegen meer dan 150 scholen hoe het bij hun is. Meesters en juffen van 8 op de 10 scholen zeggen dat de lokalen vaak behoorlijk warm worden en dat er te weinig frisse lucht is. De kinderen zouden daar last van hebben en minder goed kunnen leren.

Een deel van de meesters en juffen vindt het zelfs niet meer gezond om les te geven als het zo warm is in de klas. Wat vind jij ervan? Reageer op de stelling: