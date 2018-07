Schattig! Rode panda geboren in dierentuin

Dit is geen pluizenbolletje, maar een panda-jonkie! De rode panda is ongeveer een week geleden geboren in Diergaarde Blijdorp en is nu voor het eerst te zien.

Hier is zijn vacht nog behoorlijk wit. Die zal langzaamaan steeds meer rood kleuren.

Bedreigd

De rode panda is een bedreigde diersoort. Waarschijnlijk zijn er nog zo'n 10.000. In het wild komen ze alleen voor in Azië.

De pasgeboren rode panda heeft nog geen naam gekregen en blijft nog ongeveer drie maanden in het nest. Daarna mag hij lekker buiten spelen.