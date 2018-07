Wereldrecord: Deze man eet 74 hotdogs in 10 minuten

De bekendste eetwedstrijd van de wereld is weer gehouden. Tijdens een belangrijke feestdag in Amerika eten mensen zo veel mogelijk hotdogs. Winnaar Joey Chestnut brak dit keer een wereldrecord.

In 10 minuten at Joey maar liefst 74 hotdogs. Dat is ongeveer 1 hotdog per 8 seconden. De wedstrijd is ieder jaar een gigantisch evenement. Veel mensen komen kijken en de wedstrijd wordt live uitgezonden door een grote sportzender.