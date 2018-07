Kinderen voeren actie voor klasgenoten die weg moeten

In Culemborg zijn kinderen in actie gekomen voor hun klasgenootjes Denis en Arina. Zij wonen al hun leven in Nederland, maar nu lijkt het erop dat zij, hun broer Maksim en hun ouders toch terug moeten naar Oekraïne. En dat vinden hun klasgenoten verschrikkelijk.

Wat is er gebeurd?

Zeventien jaar geleden zijn hun ouders vanuit Oekraïne naar Nederland gekomen. Ze hebben nooit een verblijfsvergunning gekregen. Dat zijn papieren die je nodig hebt om in Nederland te mogen wonen. Omdat ze die papieren niet hebben, zegt de regering nu dat ze terug moeten.

Speciaal centrum

Denis en Arina zitten op basisschool Blink. De afgelopen dagen konden ze daar niet heen. Het hele gezin is namelijk naar een speciaal centrum gestuurd in Zeist. Daar moeten ze afwachten wat de regering beslist. Ondertussen voeren hun klasgenoten actie om ervoor te zorgen dat ze mogen blijven: