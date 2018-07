Tekening van Rembrandt verkocht voor 3 miljoen euro

Op een grote veiling in Londen heeft een ets van de Nederlandse schilder Rembrandt ongeveer 3 miljoen euro opgeleverd.

Het kunstwerk is al meer dan 350 jaar oud. Op de tekening is een gebeurtenis uit de Bijbel te zien.

Rembrandt is een van de bekendste schilders uit de Nederlandse geschiedenis. Hij maakte veel schilderijen en hield ook van etsen.

Wat is een ets?

Een ets lijkt op een tekening met een pen, maar het is iets ingewikkelder om een ets te maken. Een ets maak je door in een metalen plaat een tekening te krassen. In de krasjes giet je daarna inkt. Uiteindelijk heb je dan een tekening met bijzondere lijnen. In de video hieronder zie je hoe een ets gemaakt wordt.