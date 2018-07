In Deventer is ruzie ontstaan tussen de gemeente en de buurtbewoners over een zwembadje. Buurtbewoners hadden er op straat een neergezet voor de kinderen maar van de gemeente mag dat niet.

Ze zijn bang dat het bad lek gaat en dat er daardoor waterschade komt aan huizen. Daarom zeggen ze dat het bad weggehaald moet worden.

Protest

De bewoners zijn het er niet mee eens en hebben daarom uit protest juist nog meer zwembaden neergezet.