Wereldrecord: Leerlingen lanceren meer dan 4200 raketjes

Een megalancering in Noordwijkerhout! Ruim 4200 papieren raketten gingen de lucht in.

Leerlingen van het College Leeuwenhorst in Noordwijkerhout hebben de actie bedacht. Het doel was om 5000 raketten te lanceren, maar ze werkten niet allemaal. Toch was het genoeg voor een nieuw wereldrecord.

Brandstof

De raketten hadden een beetje brandstof bij zich om omhoog te schieten. Ook hadden ze allemaal een kleine parachute zodat ze zachtjes naar beneden zouden vallen.

De lancering zorgde voor een flinke stofwolk en door de ontploffingen ontstonden er zelfs brandjes. Die zijn gelukkig meteen weer geblust.