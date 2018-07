'Kleine groep kinderen drinkt te veel energiedrankjes'

Opnieuw maken artsen zich zorgen over energiedrankjes. De meeste kinderen in Nederland drinken er niet te veel van, maar een klein percentage doet dat wel. Ongeveer 19.000 kinderen drinken meer dan 3 energiedrankjes per dag.

Duizelig

Kinderartsen maken zich zorgen over die groep. In de drankjes zit veel cafeïne en suiker: stofjes die je energie geven. Van te veel energiedrank kan je last van je hart krijgen of duizelig worden.