Dwars: Louise baalt dat ze Engels spreken in Madame Tussauds

Het is dé plek waar je heengaat als je met een beroemdheid op de foto wil: Madame Tussauds. In het museum hebben ze van bijna alle sterren wel een wassen beeld staan. Hartstikke leuk, maar Louise zit wel iets dwars over het museum. Er wordt namelijk veel Engels gesproken, terwijl het gewoon in Amsterdam staat.

Museum

Samen met verslaggever Youssef gaat Louise naar het museum om te vragen of daar iets aan gedaan kan worden. Daar zeggen ze dat nog nooit eerder iemand heeft geklaagd en dat bijna iedereen in Nederland goed Engels kan spreken en verstaan. Wij zijn benieuwd of jullie het daarmee eens zijn: