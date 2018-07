Gezin uit Culemborg toch weggestuurd naar Oekraïne

Verslaggever Bart was deze week in Culemborg, om met de klasgenoten van de kinderen te praten:

De kinderen Denis, Arina en Maksim uit Culemborg zijn met hun ouders toch uitgezet naar Oekraïne. De afgelopen week werd er door veel mensen actiegevoerd om ze hier in Nederland te houden.

Waarom?

Zeventien jaar geleden is de familie vanuit Oekraïne naar Nederland gekomen. Ze hebben nooit een verblijfsvergunning gekregen. Dat zijn papieren die je nodig hebt om in Nederland te mogen wonen. Omdat ze die papieren niet hebben, is het gezin het land uitgezet.