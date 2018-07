Recordpoging: met zoveel mogelijk mensen de handstand doen

Tegelijkertijd, met zoveel mogelijk mensen, de handstand doen. Dat was vanmiddag het doel van een recordpoging in Drachten. Veel kinderen deden mee.

594 mensen

Volgens de organisatie is het gelukt om met 594 mensen tegelijk de handstand te doen. Dat zou een wereldrecord zijn! Het vorige record was met 399 mensen.

Guinness Wereldrecord

Of het record ook een plekje in het Guinness Wereldrecordboek krijgt is nog niet bekend. Eerst moet goed gecheckt worden of het wel echt is gelukt. Over ongeveer twee maanden wordt de uitslag verwacht.