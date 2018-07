Pech: deze jongens kunnen niet zwemmen door blauwalg

Er wordt voor de komende week warm en zonnig weer voorspeld. En dan gaan veel mensen natuurlijk ook lekker zwemmen. Alleen kan dat niet in alle meertjes en plassen in Nederland. Door het warme weer hebben ze op sommige plekken namelijk last van een schadelijke bacterie: blauwalg.

Schadelijk

Blauwalg is een bacterie en kan zorgen voor huiduitslag, misselijkheid of hoofdpijn. En het is niet alleen schadelijk voor mensen maar ook voor honden. Die kun je dus beter ook niet laten zwemmen in een gebied met blauwalg.

Zelf checken?

De schadelijke bacterie komt vooral voor in stilstaand water, als het lange tijd warm is geweest. Op de website zwemwater.nl kun je checken of het water bij jou in de buurt goed is om in te zwemmen of niet.