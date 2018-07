Het beste uit de 'Check dit dan'

Wat zijn de opvallendste nieuwtjes uit onze rubriek Check dit dan? Iedere zondag zetten we de hoogtepunten voor je op een rij. Met deze week:

1. Chillen in een bubbelbad

Een man in Amerika maakte dit filmpje van een beer die uitgebreid zit te chillen in zijn bubbelbad. De beer heeft niet alleen in het bubbelbad gezeten, maar ook een drankje gepikt en een uur in de tuin geslapen.