Precies één jaar na hartstilstand Nouri

Spelers en fans van Ajax denken vandaag extra aan Abdelhaki Nouri. Het is precies een jaar geleden dat hij tijdens een oefenwedstrijd in elkaar zakte.

Blijf sterk ap, we missen je ❤️

Vandaag precies 1 jaar geleden, we missen je elke dag ❤️🙏

De hersens van Nouri zijn erg beschadigd. Hij ligt in een verzorgingstehuis. Iedere dag en nacht is er een familielid bij hem. Vorig jaar maakten we deze video de dag nadat het gebeurde: