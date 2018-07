De ochtenduitzending is met zomervakantie!

Was je op zoek naar de ochtenduitzending? Helaas, die is er even niet. Omdat in een deel van Nederland de zomervakantie al is begonnen, stopt de ochtenduitzending ook even.

Wat nu?!

Maar er is goed nieuws! Je kunt ons gewoon de hele zomer volgen. Ieder dag om 19.00 uur zie je onze avonduitzending op Zapp. In de app en op de site, Instagram en YouTube vind je iedere dag alles wat je moet weten. En ook alle avonduitzendingen staan op de site.

Terug van vakantie?

Op maandag 3 september komt de ochtenduitzending ook weer terug. Dat zijn alle scholen weer begonnen.