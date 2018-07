Weggelopen poes na 17 jaar weer terug

Lollypop was gevonden in Weesp. De poes heeft een chip met daarin de informatie van de eigenaar. Zo kon het huis van de poes worden opgespoord.

Thuis

Het baasje van Lollypop kon het eerst haast niet geloven. Maar toen ze haar zagen herkenden ze de poes gelijk. Hij is erg blij dat Lollypop nu weer thuis is, vertelt hij aan Omroep Flevoland. Waar Lollypop in de tussentijd is geweest is niet bekend.