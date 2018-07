Oproep: Wat wil jij weten van Dylan Haegens?

Hey Mensen! We gaan binnenkort met jullie vragen langs bij Dylan Haegens. Heb jij een vraag voor de superpopulaire YouTuber? Stuur hem dan snel in.

Zo doe je mee!

Maak een filmpje. Begin de video door jezelf voor te stellen en stel daarna je vraag. Stuur je video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM op Instagram. De leukste vragen kiezen we uit en gaan we aan Dylan stellen. Je kunt je filmpje insturen tot en met woensdag 11 juli.