Schiermonnikoog wil minder zoemende drones

Stilte

Volgens de gemeente is Schiermonnikoog een eiland van rust en stilte. De wethouder snapt dat toeristen het leuk vinden om mooie luchtbeelden te maken van het eiland, maar wil voorkomen dat in de zomervakantie overal gezoem is te horen en mensen op het strand worden gefilmd.

Verbod

Het verbieden van drones kan de gemeente niet, maar het eiland gaat toeristen wel informatie geven.