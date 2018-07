Kinderen uit arme gezinnen krijgen zomervakantie-pakket

De zomervakantie is op veel plekken begonnen en dus gaan veel kinderen met hun ouders op vakantie. Maar dat geldt niet voor iedereen. Er zijn in Nederland veel gezinnen waar er te weinig geld is om op vakantie te gaan.

Vakantiepakket

Daarom krijgen sommige gezinnen vandaag een zomervakantie-pakket. Daarin zitten bijvoorbeeld kaartjes om naar het zwembad of pretpark te gaan. Zo kunnen ook zij deze zomer iets leuks beleven.

Minder geld

In Nederland leven zo'n 400.000 kinderen in armoede. Dat betekent dat zij minder geld hebben voor eten, kleren en schoenen. Zij kunnen een vakantie of dagje weg vaak niet betalen.

Stelling

Vind jij het goed dat dit soort acties bestaan of is het volgens jou niet nodig? Reageer hieronder op onze stelling!