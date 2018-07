Hoe wordt Nederland minder vervuilend?

De vervuiling in Nederland moet flink worden aangepakt. Maar hoe? Dat staat in een groot plan van politici, bedrijven en milieuorganisaties. Het Klimaatakkoord werd vandaag gepresenteerd.

Het Klimaatakkoord gaat vooral over CO2. Van dat gas komt veel te veel in de lucht en dat is slecht voor het milieu en het klimaat. Over zo'n tien jaar moet het meer dan de helft zijn van wat er nu in de lucht komt. Wat daarvoor moet gebeuren zie je in de video hierboven.