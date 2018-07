Boek 'Brief voor de koning' wordt serie op Netflix

Het boek De brief voor de Koning wordt een serie op Netflix. In 2008 werd er al een film gemaakt van het boek.

De brief voor de Koning gaat over een jongen die een lange reis maakt om een belangrijke brief af te leveren. Onderweg maakt hij allemaal avonturen mee.

'Griffel der griffels'

Het boek is in 1962 voor het eerst uitgekomen. Het is geschreven door schrijfster Tonke Dragt en heeft veel belangrijke prijzen gewonnen. In 2004 kreeg het boek de 'griffel der griffels'. Dat is de prijs voor het beste kinderboek aller tijden.

De serie wordt opgenomen in Nieuw-Zeeland. Het is nog niet bekend wie de hoofdrollen gaan spelen.

We zijn benieuwd, heb jij het boek gelezen?