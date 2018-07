Oproep: Wat wil jij weten van Miss Nederland?

Rahima is 24 jaar en ze studeert aan de universiteit. Daarnaast werkt ze in de kledingwinkel van haar tante.

Rahima Dirkse is Miss Nederland 2018. Deze week won ze de schoonheidswedstrijd. Dat betekent dat ze voor Nederland meedoet tijdens de internationale Miss Universe-verkiezing. Die wedstrijd is later dit jaar op de Filipijnen.

Zo doe je mee!

Maak een filmpje. Begin de video door jezelf voor te stellen en stel daarna je vraag. Stuur je video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM op Instagram. De leukste vragen kiezen we uit en gaan we aan Miss Nederland stellen.