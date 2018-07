Huisje in half uur verplaatst over marktplein

In Purmerend in Noord-Holland is een huisje uit 1910 helemaal opgetild en op een andere plek weer neergezet. Veel mensen kwamen kijken hoe het ging.

Nieuwe markthal

Omdat er een nieuwe markthal op het plein komt moest het huisje van de ene hoek van het plein naar de andere hoek. Het huisje is een monument, en daarom mocht het niet gesloopt worden.

Recht zetten

Het huisje weegt meer dan 50 ton, maar de verhuizing was toch binnen een half uur gebeurd. Het duurde wel nog drie uur om het huisje helemaal recht te zetten.