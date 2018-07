Gisteravond was het in Nederland twee uur lang niet mogelijk om te pinnen. Daardoor konden veel mensen niet betalen in winkels en restaurants. Ook mensen die op vakantie zijn hadden er last van.

De storing duurde ongeveer van 19.00 tot 21.00 uur. Die tijd maakte het extra lastig omdat het in veel steden koopavond was.

Concert

Ook voor concertbezoekers was het vervelend: zij moesten lang in de rij staan om muntjes te kunnen halen.