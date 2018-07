Twee jaar gevangenisstraf voor doden Savannah

De rechter heeft een jongen van 17 veroordeeld voor het doden van de 14-jarige Savannah uit Bunschoten. Hij moet twee jaar naar de gevangenis. Ook moet hij verplicht worden behandeld in een kliniek voor gewelddadige jongeren. Dat is de zwaarste straf die iemand van 17 jaar kan krijgen.

Vorig jaar werd het lichaam van Savannah gevonden in een sloot bij haar in de buurt. Het meisje van 14 werd toen al een paar dagen vermist. Na onderzoek kwam de politie uit bij de jongen van 17.

De jongen zei in de rechtszaal dat hij het niet gedaan had. Hij wilde ook niet vertellen wat er is gebeurd op de dag dat hij had afgesproken met Savannah. Hij en Savannah kenden elkaar van een chatgroep.

Bewijs

Toch heeft de rechter besloten dat de jongen schuldig is. Het bewijs dat de politie heeft verzameld laat volgens de rechter duidelijk zien dat de jongen het heeft gedaan.