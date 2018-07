Rijk en Kunie krijgen training tegen vliegangst

Het is druk op vliegvelden, want in het midden en zuiden van het land is de zomervakantie begonnen. Toch is een vliegvakantie niet voor iedereen leuk. Sommige kinderen hebben namelijk vliegangst.

Training

Kunie en Rijk hebben dat ook. Zij worden erg bang als ze in een vliegtuig zitten. Om daar vanaf te komen, doen ze mee aan een training. Ze leren ze meer over vliegtuigen en krijgen ze tips hoe ze beter met hun angst om kunnen gaan.