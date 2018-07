Meer dan 8000 rappers heten Lil

Ook Big, Boy en Young (of Yung) komen veel voor. Helemaal nieuw zijn dit soort namen trouwens niet. Zo'n honderd jaar geleden waren er al blues-muzikanten met namen als Lil Johnson of Big Bill Broonzy.

Lil komt van little en betekent in het Nederlands klein. De meeste rappers noemen zichzelf Lil omdat ze heel jong zijn begonnen met rappen en omdat ze best klein zijn. Bij Lil' Kleine is dat waarschijnlijk ook zo. Hij was op zijn 12 de al te zien in het Jeugdjournaal: