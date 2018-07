Zo zwem je veilig in zee

Vorige zomer moest de reddingsbrigade 250 zwemmers uit het water redden. Door voorlichting te geven hopen ze dat het deze zomer beter gaat. In de video hierboven zie je hoe dat gaat en probeert Lucas uit gevaarlijke stroming te zwemmen.

We hebben dit jaar veel zomerse dagen en dat betekent ook veel werk voor de reddingsbrigade. Het gaat namelijk nog redelijk vaak mis.

Drie tips van de reddingsbrigade:

1. Let op de vlaggen! Bij rood mag je het water niet in. Bij geel moet je extra oppassen en bij groen is alles veilig.

2. Ga niet alleen de zee in. Als je samen gaat kan er altijd iemand alarm slaan, als de ander in nood is.

3. Ga niet te ver het water in. Hoe minder ver je het water in gaat, hoe kleiner de kans is dat je door de stroming wordt meegetrokken.