Bah een wespenplaag! Met deze tips hou je ze op afstand

Het is warm weer en dat vinden niet alleen mensen, maar ook wespen heel erg fijn. Deze zomer zijn er daarom meer wespennesten dan in andere jaren.

Wespen zijn altijd op zoek naar eten en komen juist daarom veel voor bij mensen in de tuin. Maar ze vliegen ook vaak rond in de buurt van stilstaand water. Lucas ging bijvoorbeeld langs bij kinderen bij de Ankeveense plassen. Daar merken ze dat er behoorlijk veel beestjes rondzoemen. Ze vertellen erover in de video hierboven.

Wespenbestrijder

Eén van de weinigen die blij is met wespen is Jeroen. Hij is wespenbestrijder en heeft het superdruk. Hij heeft ook nog een paar tips om wespen tegen te gaan: