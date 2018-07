Het is Wereld Emoji Dag!

Over de hele wereld vieren mensen vandaag iets dat jij waarschijnlijk elke dag gebruikt: emoji's. Het is namelijk Wereld Emoji Dag! Daarom is er wat extra aandacht voor emoji's.

Meer dan 2800

Volgens het bedrijf dat over de emoji's gaat, zijn er in totaal meer dan 2800 verschillende emoji's. Ieder jaar komen er ongeveer 100 nieuwe bij.

Vind jij dat er genoeg emoji's zijn? Of mogen er wel wat bij? Reageer op onze stelling, en zet ook jouw favoriet erbij :)