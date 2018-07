Steeds vaker zijn winkels ook op zondag open

Op steeds meer plaatsen zijn winkels ook op zondag open. In bijna 70 procent van alle gemeentes is het iedere week koopzondag. En waarschijnlijk komen daar binnenkort nog 30 plaatsen bij.

Niet elke week

Niet op elke plaats in Nederland zijn de winkels op zondag open. De gemeente bepaalt of dat mag. Sommige winkels willen het zelf niet, bijvoorbeeld omdat ze graag vrij willen zijn of te weinig personeel hebben.

Op sommige plekken waar het niet iedere week koopzondag is, mogen winkels wel af en toe open op zondag.