28 jaar gevangenisstraf in moordzaak Anne Faber

Nieuws uit een nare moordzaak. De man die Anne Faber heeft gedood, moet 28 jaar naar de gevangenis en wordt behandeld in een kliniek. Ook moet hij 56.000 euro aan de familie betalen. Dat heeft de rechter vanochtend besloten.

Fietsen

Het gaat om de zaak over Anne Faber. Vorig jaar was het groot in het nieuws. Anne van 25 jaar verdween nadat ze een stuk ging fietsen.

Zoektocht

Agenten, vrijwilligers en zelfs het leger gingen naar haar op zoek. Na bijna twee weken werd haar lichaam gevonden. De dader heeft Anne onder andere mishandeld en de rechter zegt dat Anne vreselijk bang moet zijn geweest.

Kliniek blijven

Annes familie heeft nog steeds veel verdriet. Volgens hun advocaat is de familie wel tevreden met de straf. Van de rechter moet de dader verplicht behandeld worden. Als hij na 28 jaar in de gevangenis niet beter is, moet hij in een kliniek blijven.