Seb loopt voor het eerst de Nijmeegse Vierdaagse

Seb van 11 doet dit jaar voor het eerst mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Dat is het grootste wandelevenement ter wereld. Hij gaat vier dagen lang heel vroeg opstaan en dan 30 kilometer wandelen.

30 kilometer

Wandelaars kunnen 30, 40 of 50 kilometer lopen per dag. Je mag meedoen aan de Vierdaagse in het jaar dat je 12 wordt. Dit jaar geldt dat voor 430 kinderen. Zij doen allemaal mee aan de 30 kilometer.

Seb heeft er lang naar uitgekeken: