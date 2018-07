7 op de 10 kinderen roddelt weleens

Stiekem over iemand praten, maar de persoon waarover het gaat hoort het niet. Dat is roddelen.

Wij waren benieuwd hoe vaak jullie dat doen, dus deden we een onderzoek. En daaruit blijkt dat 7 op de 10 kinderen weleens roddelt.

Populair

De meeste van jullie zeggen dat praten over een ander je populair kan maken. Maar het zorgt ook vaak voor gedoe. 75% van de kinderen in het onderzoek zegt dat er ruzie door komt.

Op school en social media

Roddelen gebeurt ook op school. Op 9 van de 10 scholen wordt weleens stiekem over anderen gepraat, zeggen jullie.

Maar het gebeurt niet alleen in het echt, ook veel via social media. Onze stelling gaat erover. Vind jij online roddelen erger dan in het echt?