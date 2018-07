Basisscholen kunnen niet genoeg juffen en meesters vinden

Weet jij al wie na de zomervakantie jouw juf of meester wordt? Meestal is dat voor de vakantie duidelijk, maar nu is dat anders. Basisscholen hebben het moeilijk met het vinden van juffen en meesters. Onderzoekers zeggen dat er in het komende schooljaar 1300 leraren te weinig zijn.

In heel Nederland is een tekort aan leraren, maar het probleem is in Amsterdam het grootst. Daar zoeken basisscholen nog ongeveer 300 juffen en meesters. Dat betekent dat 8000 leerlingen in Amsterdam nog niet weten wie er na de zomervakantie voor hun klas staat.