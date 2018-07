Extra water voor wilde dieren omdat het zo droog is

Het is al wekenlang droog en warm weer in Nederland. Het lijkt erop dat dit jaar het droogste jaar in 40 jaar tijd wordt. Langzaamaan zorgt dat voor problemen. In de video hierboven zie je er meer over.

Ook voor dieren is het lastig. Zij hebben soms te weinig water omdat plekken waar ze drinken opdrogen. Boswachters vinden meestal dat dieren zichzelf moeten redden. Maar omdat het nu al zo lang droog is, komen ze toch in actie. In de video hieronder zie je hoe dat gaat.