De Drunense duinen staan in brand

Woensdag ontstond brand in de Loonse en Drunense Duinen en het is de brandweer nog steeds niet gelukt om die te blussen. Zelfs het leger helpt mee met twee helikopters.

De Drunense Duinen liggen in Noord-Brabant. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan, maar door de droogte kan het vuur zich makkelijk verspreiden.