Gevangenis in Twente heeft speciale cellen voor kinderen

Het was vorige week groot nieuws in het Jeugdjournaal: kinderen belanden steeds vaker in een politie-cel na bijvoorbeeld winkeldiefstal.

Er is flinke discussie over die harde aanpak, want veel mensen vinden het te ver gaan om kinderen voor zoiets op te sluiten. In Twente had de politie daar ook moeite mee, en dus bedachten ze iets anders: een kindvriendelijke aanpak. Er is een speciale cel voor kinderen die er net iets gezelliger uitziet.

Gesprek

Het is niet zo dat kinderen na een winkeldiefstal altijd in een cel belanden. De politie in Twente sluit liever geen kinderen op. Als een kind iets heeft gesloten, bellen ze de ouders en komt er een gesprek.

Proef

Volgens de bedenkers van de proef maakt zoiets al genoeg indruk. Daarom is het opsluiten van kinderen in een cel vaak helemaal niet nodig. Deze kindvriendelijke aanpak is nog wel een test. In oktober wordt bekeken of ze het zo blijven doen.