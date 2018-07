Alle kinderen hebben zomervakantie!

Vandaag is de laatste schooldag voor kinderen in het noorden van Nederland. Daarna heeft iedereen vakantie. Kinderen in het zuiden zijn al twee weken vrij en het midden van Nederland is vorige week begonnen.

De vakanties duren wel allemaal even lang: zes weken. In andere landen is dat heel anders. De meeste kinderen in Europa hebben twee maanden of langer zomervakantie. Wat vind jij van de lengte in Nederland? Reageer op de stelling: