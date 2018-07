Grote kans op een flinke hittegolf

Heb jij al genoeg van het warme en droge weer? Dan hebben we slecht nieuws. Het blijft de komende tijd hartstikke warm. Volgende week is er zelfs grote kans op een hittegolf!

De temperaturen stijgen volgende week tot boven de 30 graden en dat blijft langere tijd zo. De weermensen van Weerplaza denken zelfs dat de hittegolf twee tot drie weken kan duren!

Er is sprake van een landelijke hittegolf als het vijf dagen achter elkaar 25 graden wordt, waarvan het drie dagen 30 graden of warmer is.